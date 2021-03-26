شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يعزي مصر ويعلن تأجيل القمة الثلاثية مع القاهرة والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطاري بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين.

وكتب رئيس الوزراء العراقي، على تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وتضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها".