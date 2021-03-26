شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لمصابي حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، متابعة لحظية لتطورات حادث تصادم قطاري سوهاج، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة..

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الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنه من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج.. وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج، وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات.

رئيس الوزراء يصل مستشفى سوهاج التعليمى لزيارة مصابى حادث القطارين

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والصحة إلى مستشفى سوهاج العام لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.

رئيس الوزراء: تعليمات من الرئيس بتوفير الرعاية لمصابى حادث القطارين

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

النيابة العامة تهيب بكافة الجهات عدم إصدار أية بيانات عن حادث قطارى سوهاج

أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارى بسوهاج، مشددة أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

الصحة: آخر إحصائية لحادث قطارى سوهاج 91 مصابًا و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا و91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، حيث أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

مصطفى مدبولى و5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين ، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

"الصحة": 91 مصابًا و32 وفاة فى تصادم قطارين بسوهاج.. زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ74 لنقل المصابين للمستشفيات.. إرسال فرق طبية بمختلف التخصصات من القاهرة على متن طائرة إلى سوهاج.. والدفع بـ 3000 كيس دم.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

النائب العام يفتح تحقيقا عاجلا في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

الحكومة تعلن تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة حادث قطارى سوهاج

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيرى النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقى الرعاية الطبية العاجلة.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة نقل مصابى قطارى سوهاج للمستشفيات

كلف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بسرعة نقل المصابين بحادث قطارى مركز طهطا فى سوهاج ، للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

الصحة: مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وزيرة الصحة تشكل غرفة عمليات وتتوجه لموقع حادث تصادم قطاري سوهاج

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت غرفة عمليات لمتابعة واقعة حادث تصاد قطارين فى سوهاج.

تصادم قطارين في طهطا بسوهاج.. خروج 3 عربات عن القضبان.. رئيس الوزراء يوجه بنقل المصابين للمستشفيات ويتابع الحادث مع وزير النقل.. الصحة تعلن 50 مصابًا حتى الآن وتشكل غرفة عمليات والوزيرة تتوجه للمحافظة.. فيديو

شهدت منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج وسط صعيد مصر، ظهر اليوم الجمعة، حادث مروع لإصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر قطار ركاب إصطدما من الخلف، مما أسفر عن خروج عدد من العربات عن شريط السكة الحديد وسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء الحادث.

حمدي فتحي يغيب عن مباريات الأهلي 6 أسابيع بعد الإصابة مع المنتخب

يغيب حمدى فتحى، لاعب الأهلى، عن مباريات الفريق فترة لن تقل عن ستة أسابيع بعد إصابته بشرخ فى الذراع خلال مباراة مصر وكينيا أمس، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن ستة أسابيع.

النقل: حادث تصادم قطارى ركاب سوهاج وقع نتيجة إتلاف مجهولين بلف الخطر

أكدت وزارة النقل، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار.

الرئيس السيسي يتابع حادث قطارى سوهاج ويوجه بسرعة تقديم العلاج للمصابين

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث قطارى سوهاج، ويوجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

الرئيس السيسي: كل من تسبب فى حادث قطارى سوهاج سينال الجزاء الرادع

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع حادث قطارى سوهاج، ويوجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

متحدث الوزراء لتليفزيون الخليج 365: إعانات عاجلة لأسر الضحايا بحادث سوهاج

قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة لمتابعة تطورات حادث قطارى سوهاج الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر.

الصحة: ارتفاع عدد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 108 مصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

رئيس الوزراء يصل سوهاج ويزور مصابى حادث القطارين بالمستشفيات

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والصحة إلى سوهاج، وتوجههم على الفور للمستشفيات لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.

الأوقاف: صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.