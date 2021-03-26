"نقل البرلمان" تطالب بإعلان تقرير فني عن حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع أولًا بأول تطورات حادث قطاري سوهاج، الذي خلف عددًا من الوفيات والمصابين.

وأشار النائب، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة على تواصل دائم مع السلطة التنفيذية لمعرفة التفاصيل على مدار الساعة، مطالبًا هيئة السكة الحديد بإعلان تقرير اللجنة الفنية بشأن الحادث.

وقال زين الدين: "بناء على تقرير اللجنة الفنية ومعرفة الملابسات سيتم محاسبة أي متسبب وفقًا للقانون".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.​