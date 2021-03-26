"الموتور سخن".. السيطرة على حريق اشتعل بسيارة داخل نفق الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اشتعل بسيارة ملاكي داخل نفق الأزهر بمنطقة وسط البلد.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة بنفق الأزهر مما تسبب في حدوث تكدسات مرورية.

تم الدفع على الفور بسيارة إطفاء لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران دون وقوع أية خسائر بشرية.

وكشفت التحريات أن سبب نشوب الحريق هو حدوث ارتفاع في درجة حرارة موتور سيارة ملاكي مما تسبب في تصاعد أدخنة صاحبها اشتعال النيران.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.