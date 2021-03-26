تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات حادث تصادم قطاري سوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفاد مصدر مسئول، أن وزارة الداخلية شكلت فريق أمني عال المستوى للوقوف على أسباب حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وأوضح المصدر، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتشكيل فريق يضم إدارة البحث الجنائي بسوهاج وقيادات الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومفتشي قطاع الأمن العام لبيان أسباب الحادث وبيان إذا كان هناك شبه جنائية.

وكلف وزير الداخلية، بانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين والمصابين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنقاذ المواطنين في الحادث.

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