قرارات رئاسية وتحقيق عاجل.. كيف تحركت الدولة في حادث قطاري سوهاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، حادث تصادم قطاري سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، ما أسفر عن مصرع 32، وإصابة 114.

من ناحيتها قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان عاجل لها، حول أسباب وقوع الحادث: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 صباحًا تجاوز قطار 2011 مكيف "أسوان / القاهرة" سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

لكن كيف تحركت أجهزة الدولة المختلفة في تلك الأزمة؟

تحرك الرئيس

عقب الحادث مباشرة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته عن كثب حادث تصادم القطارين، وأضاف الرئيس في صفحته على "فيسبوك": "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ووجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية، بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وتابع الرئيس: "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة. وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

فيما وجّه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين، كما وجّه الرئيس بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج، كما كلّف الرئيس السيسي، القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية.

تحرك الحكومة

عقب الحادث قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن، يتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، ومتابعة إجراءات التعامل مع الحادث، وكلّف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي له في محافظة سوهاج، إن تقرر صرف تعويض 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و40 ألف جنيه للمصاب.

تحرك الصحة

فور وقوع الحادث دفع مرفق الإسعاف في سوهاج بـ58 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم، كما أقلعت طائرة من القاهرة تحمل تعزيزات طبية من محافظة القاهرة، للمساعدة في علاج مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث باسم الوزارة، توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع مستشفيات سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما في بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

وقال في تصريحات صحفية إنه تم الدفع بـ3000 كيس دم محزون استراتيجي كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

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