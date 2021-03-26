حادث "قطاري سوهاج".. مدبولي: أزمة كورونا أخرّت أعمال تطوير السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لسان حاله وكذلك الدولة شأن كل المصريين "إلى متى ستستمر الحوادث الخاصة بالسكة الحديد"، مشددًا على أن هذا المرفق شهد عقودًا من الإهمال، وعدم التطوير والصيانة حتى وصل إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي له على هامش زيارته لمحافظة سوهاج، أن مصر يتواجد بها آلاف الكيلومترات من خطوط السكة الحديد، وأن التحكم والإدارة كانت تتم بعامل يدوي وبشري.

وأوضح رئيس الوزراء أن سيارات وعربات السكة الحديد قديمة ومتهالكة، وبعض القطارات انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات كثيرة خلت، وواجهنا هذا الأمر لأن المرفق يخدم يوميًا ملايين المصريين.

ولفت "مدبولي" إلى أنه تم إنفاق مليارات كثيرة لتطوير السكة الحديد في الفترة الماضية، وعطّل فيروس كورونا بعض الأعمال، ونواصل استكمال الأعمال المطلوبة، ونسرع من وتيرتها.

وأوضح رئيس الوزراء: "حجم التعقيد في التطوير كبير، حيث يتم التطوير والخطوط تعمل، كما أننا نطور ونحدث الخطوط، ونطور المزلقانات ونحولها إلى إلكترونية، مع تطوير نظم التحكم اليدوية والميكانيكية العتيقة إلى إلكترونية، وأنه حجم هائل من العمل".