التنمية المحلية: توجيهات لـ3 محافظات لتقديم الدعم في حادث "قطاري سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اتصالات الهاتفية مع محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ في المستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.

وقال شعراوي في تصريحات له عقب وصوله إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، أن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد دعمت محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير20 سيارة إسعاف من أسيوط وعدد من سيارات الإسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفًا أنه وجّه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.

كما طالب شعراوي، خلال اتصال هاتفي مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية، واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.

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