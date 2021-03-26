حادث "قطاري سوهاج".. مدبولي: 100 ألف جنيه للمتوفى و40 ألف للمصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث "قطاري سوهاج"، وصرف من 20 لـ40 ألف جنيه للمصاب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لرئيس الوزراء في محافظة سوهاج، على خليفة تفقده لموقع الحادث ومصابي القطاري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة تطورات الواقعة، ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة عقاب المتسببين في الحادث وأن ينالوا الجزاء الرادع.