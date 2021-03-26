شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل المستشفى التعليمي بسوهاج للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج؛ التابع لوزارة الصحة، وذلك للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.