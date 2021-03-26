شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تصادم قطار سوهاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت المصري اليوم على مقطع فيديو يوثق لحظة تصادم قطار سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، ونتج عنه 108 إصابة بين حالات شديدة ومتوسطة، و32 وفاة.

كانت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، قد شهدت حادث تصادم قطارين مما أدى إلى انقلاب عدد عربتان أحد القطارين بالإضافة إلى انقلاب جرار خاص بقطار 2011 وعربة أخرى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لمكان الحادث وبالفعل توجه بصحبة 5 وزراء آخرين وهم وزير النقل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة، لتقديم الدعم اللازم من مكان الحدث.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال تصريح له بعقد تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والتعرف على المتسببين به، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب الواقعة.