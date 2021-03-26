شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة النقل بالنواب : وفد رفيع المستوى وجلسة طارئة لمتابعة تداعيات حادث قطارى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس ووكيل لجنة النقل والمواصلات أنه تم ايفاد لجنة رفيعة المستوى من لجنة النقل في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة وعضوية 4 من اعضاء اللجنة للتوجه لمكان حادث قطارى سوهاج للوقوف على تفاصيل الحادث وعمل تقرير مفصل به تمهيدا لعرضه على اللجنة لإتخاذ قرارها بشأنه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» كما سيتم عقد جلسة طارئة للجنة النقل والمواصلات غدا السبت للوقوف على اسباب حادث قطارى سوهاج وتفاصيله وتعامل الوزارات المعنية معه وكذلك مناقشة تأثر خطوط السكة الحديد بالحادث والمتابعة اللحظية مع اللجنة التي توجهت لموقع الحادث برئاسة النائب محمود الضبع لتضافر الجهود لكشف ملابسات الحادث وتداعياته.

واستطرد قائلا :«لكن محدش هيقدر يقول أي شئ عن اسباب الحادث قبل انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرئاسة الرقابة الإدارية من تحقيقاتها أسباب وقوع حادث قطارى سوهاج وبالتنسيق مع النيابة العامة».

وأضاف«من أول لحظة وقوع حادث قطارى سوهاج تواصلنا مع رئيس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الصحة لمتابعة التعامل الفورى مع الحادث وبناءا على تعليمات رئاسية توجه رئيس الوزراء ووزاء النقل والصحة والتنمية المحلية لموقع الحادث لإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث والإطمئنان على حالة المصابين»

وقدم النائب التعازى لأسر ضحايا الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين قائلا«نحسب ضحايا الحادث من الشهداء ونتقدم بالتعازى لأسرهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين كما نطالب بمحاسبة المتسبب في الحادث حسب ما تنتهى إليه التحقيقات».