شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان، الجمعة ، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و 5 قضايا مخابز بلدي، 2 قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و 2 بيع بازيد من التسعيرة و 9عدم إعلان عن الأسعار، و 6 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.