شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يعزي مصر في حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب كل من محمد عبد الرزاق محمود وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، وحسن معلم خليف وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج والذي اسفر عن وفاة 32 شخص وإصابة 66 أخرين.

وأكدا في بيان مشترك لهما اليوم خلال تواجدهما بالقاهرة ، على تضامن الصومال مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتعازيه لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه تقدم السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، نيابة عن فخامة الرئيس/ محمد عبد الله فرماجو - رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وشعب الصومال بخالص العزاء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث .

وأعرب السفير الصومالي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وشعب مصر وأسر الضحايا ، سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه .