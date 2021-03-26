شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الحائرة بين «السكة الحديد» و«النيابة العامة».. القصة كاملة لـ حادث قطارى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استيقظت مصر اليوم على حادث مفجع جراء تصادم قطاري في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، ما نتج عنه عشرات الوفيات ومئات الإصابات.

وكان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

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نعى الرئيس السيسي... ووعد بالمحاسبة

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج.. وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث.

وأصدر السيسي بيان نعى فيه الضحايا، قائلاً «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج».

وأضاف: «إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة».

وتابع: «على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة»، وتوجه السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله.

واختتم البيان: «وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».

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وتتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

ووفق أخر بيانات وزارة الصحة، فإن أعداد الوفيات جراء الحادث بلغت 32 حالة وفاة، و91 إصابة، في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف «مجاهد» أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد «مجاهد» توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم مخزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

وتابع «مجاهد» أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

الجهود الوزارية لم تتوقف عند وزارة الصحة فقط، وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي.

صرف تعويضات والإطمئنان على حالة المصابين

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم توجيه كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين وأوجه الرعاية الاجتماعية لأسر مصابي وضحايا حادث قطار سوهاج.

أضاف حلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه سيتم صرف مساعدات مالية عاجلة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، لأسر الضحايا والمصابين، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تحديد المبالغ التي سيتم صرفها بشكل عاجل، وهذه هي المرحلة الأولى من المساعدات حيث سيعقبها مراحل أخرى من التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

تحركات برلمانية... مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مشيرة إلى أنه طبقًا لبيان هيئة السكة الحديد يأتي إلقاء اللوم على مجهولين قاموا بفتح صمام (بلف) الخطر كما ورد في بيانهم الإعلامي.

وتساءلت: «هل صمامات الخطر متروكة لأي من المواطنين لفتحها والتسبب في وفاة وإصابة العشرات من المصريين؟، وأرى أن هذا التفسير غير مقبول على الإطلاق».

وطالبت النائبة بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسئولين عن هذا الحادث وتشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من لجنة المواصلات والنقل والأمانة العامة للمجلس للوقوف على ملابسات الحادث.

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«أسباب الحادث» بين بيان السكة الحديد والنيابة العامة

وعقب الحادث أصدرت الهيئة العامة للسكة الحديد بيان أعذت فيه أسباب وقوع الحادث لعبث أحد الركاب بفرامل الطوارئ، سرعان ما خرجت النيابة العامة لتهيب بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام أحد ركاب القطار المميز بالعبث في فراملة «الطوارئ» وشدها مما نتج عنه توقف القطار فجأة واصطدام القطار المكيف به من الخلف.

من جانبها أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

من جانبها أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق، قبل أن يتوجه إلى موقع الحادث.

كما أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطاري سوهاج، بالقرب من مركز طهطا ظهر اليوم، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

كما وجه المنشاوي بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

وكشفت مصادر بالسكة الحديد أن مكان الحادث سبق تطوير إشاراته وأعلنت وزارة النقل في بيان رسمي لها في ديسمبر الماضي عن دخول برج إشارات طهطا الخدمة وكذلك المنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة الخدمة بإجمالي 12 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «أسيوط- نجع حمادى» والبالغ طوله 180 كيلو مترًا.