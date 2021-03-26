شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 739 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان ، الجمعة عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 739 أحكام قضائية ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و159 بالحبس الجزئي، 28 بحبس مستأنف و364 غرامات، و185 مخالفة متنوعة.