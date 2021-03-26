شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، ببالغ الحزن ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بين قطارين في محافظة سوهاج.

وقالت الكنيسة في نعيها «نصلي لكي يمنح الله القدير عزاءً لأسر الضحايا وشفاءً تامًّا للمصابين».

وأضافت نثمن جهود أجهزة الدولة المصرية في الارتقاء بكافة أدواتها، نثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسبابه لمعالجتها.

واختتمت: «سنظل نصلي دومًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».