شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تنعى ضحايا قطاري سوهاج وتثمن بيان السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء مجلس نقابة الزراعيين التعازي لأهالي ضحايا اصطدام قطارين بخط سكك حديد مصر أمام قرية الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج وما نجم عنه من وفيات وإصابات، موضحا في بيان رسمي أنه تم تكليف نقابة الزراعيين بسوهاج بمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم لأي من أسر المصابين أو المتوفين من أعضاء النقابة حسبما يتضح من بيانات عبر الساعات القادمة.

وقال «خليفة» في بيان صحفي الجمعة إن أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية تابعوا تداعيات الحادث الأليم لاصطدام قطارين بخط سكك حديد مصر أمام قرية الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج وما نجم عنه من وفيات وإصابات تركت ألما شديدا في نفوسنا ومشاعر الشعب المصري التي امتلأت بالحزن والشجن ترحما على من توفي ودعاءً لمن أصيب مثمنا بيان الرئيس السيسي إلى مكانة التقدير والاحترام لرئيس مسؤول يشعر بآلام الشعب وقائد حازم قرر معاقبة كل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا الحادث إهمالا أو فسادا أو سواه.

وأضاف نقيب الزراعيين أنه تم تكليف رؤساء النقابات الفرعية بزيارة الضحايا بمستشفيات سوهاج، حيث يتواجد المصابون وفتح باب التبرع بالدم بين أعضاء النقابة وذويهم مضيفا: «رحم الله الشهداء وأعان الله أسر المصابين وخالص العزاء للسيد الرئيس السيسي وبالغ التقدير لموقفه الإنساني الذي عهدناه منه دائما عند الشدائد وحمى الله مصر وشعبها من كل سوء وجعل كيد الكائدين في نحورهم».