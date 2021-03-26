شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتلقى عددًا من الاتصالات من نظرائه للتعازى فى ضحايا قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كلا من الأردن والعراق والكويت والجزائر، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

كما أعرب الوزراء عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها فى هذا المُصاب الجَلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.