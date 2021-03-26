شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وقال «غرباوى» إن جامعة جنوب الوادي بكافة منتسبيها من أساتذة وطلاب وأعضاء بالجهاز الإداري يتقدمون بأصدق مشاعر الحزن لأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن رئيس جامعة جنوب الوادي رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية، واستعدادها التام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهم.