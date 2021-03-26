شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: إعلان الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال مصابي حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ضحايا حادث قطار محافظة سوهاج متقدمًا بخالص العزاء إلى أسر وأهالي الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه «الخشت» عميدة كلية طب قصر العيني ومدير المستشفيات الجامعية بإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الجامعة، استعددًا لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث قطار سوهاج وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، بالإضافة إلى تجهيز أطقم طبية للتوجه إلى أي جهة في حالة طلب المساعدة.

كما دعى «الخشت» جميع المنتسبين إلى جامعة القاهرة للتبرع بالدم لمصابي حادث قطار سوهاج.

وأعرب عن تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، ومساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

في تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج ، وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج ، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

من جانبها، أعلنت السكة الحديد في بيان لها أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

من جانبه، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث قطاري سوهاج ، وقالت النيابة العامة في بيان إن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث قطاري سوهاج ، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وأمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطاري سوهاج، بالقرب من مركز طهطا ظهر اليوم، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.