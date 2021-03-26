شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا عن حادث قطاري سوهاج : تعازينا للشعب المصري الشقيق والصديق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين الطون، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في إزهاق عدد من أرواح المواطنين، وأسفر عن إصابة آخرين.

وتمنى المسؤول التركي الشفاء العاجل للمصابين، كما قدم خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري، الذي وصفه بالشقيق والصديق، في هذا الحادث الأليم.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا محافظة سوهاج.