شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا القطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب سوهاج ، سائلا الله تعالي أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد رئيس الوزراء ببرقيات مماثلة.