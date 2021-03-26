شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر العربية بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج والذي اسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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