شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ضحايا حادث قطاري سوهاج بصعيد مصر.

وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلي القدير أن «يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه».