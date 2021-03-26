شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مصابًا بحادث قطاري سوهاج حالتهم مطمئنة (كشف بالأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير صادر عن مستشفى سوهاج العام عن أن ١٧ مصابا بحادث قطاري سوهاج حالتهم مطمئنة، وأن الإصابات تراوحت ما بين كسور مختلفة ونزيف في البطن.

كما تراوحت أعمار المصابين ما بين ١٦ و٥٠ عاما.

أما عن أسماء المصابين فهي:

١- محمد عبدالحليم أبوالوفا ٢٢ سنة

٢- عبدالعظيم عبود عبدالكريم ٣٠ سنة

٣- أحمد جعفر محمد أحمد ٢١ سنة

٤- محمد صفوت إبراهيم ٢٧ سنة

٥-خالد محمد أحمد ٢٣ سنة

٦ـ عبدالحميد بكر ٤٨ سنة

٧- محمود بكر عبدالوهاب ٥٠ سنة

٨- محمد عبدالجواد الصاوي ٣٨ سنة

٩- السيد عبده السيد٢١ سنة

١٠- محمد أحمد عبداللطيف ٢٢ سنة

١١- نصر الدين دياب ٢٧ سنة

١٢- أحمد محمود فهمي ٢٣ سنة

١٣- مختار سعيد عبدالعليم ١٦ سنة

١٤- محمود فهمي محمد ٢٤ سنة

١٥- محمد على عبدالمجيد ٢٤سنة

١٦- محمد عطية حافظ ٢٢ سنة

١٧- السيد جابر توفيق