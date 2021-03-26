شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تفحم سيارة ملاكي في نفق الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد شهود عيان باشتعال النيران في سيارة ملاكي داخل نفق الأزهر، وإن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفائها، كما لم يسفر الحادث عن وفيات أو مصابين، وإن حركة السيارات عادت إلى طبيعتها بعد دقائق من رفع حطام السيارة بأوناش المرور.

وأفاد عدد من المصادر بأن مالك السيارة فوجئ بأدخنة تخرج منها وتبعها اشتعال النيران، ولم يتمكن من إطفائها وفر هاربًا من المكان.