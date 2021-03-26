شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه 4 محافظين بالتنسيق لتقديم الدعم في حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد بالتنسيق مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم في حادث قطار سوهاج اليوم الجمعة.

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.

وقال «شعراوي» في تصريحات عقب وصوله إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحادث إن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتاً أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم توفير ٢٠ سيارة إسعاف من محافطة أسيوط وعدد من سيارات الإسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفاً أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.

كما طالب اللواء محمود شعراوي خلال اتصال هاتفي مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث .

وعبر وزير التنمية المحلية عن بالغ الحزن والأسى لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما وجه اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

في تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج، وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

من جانبها، أعلنت السكة الحديد في بيان لها أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

من جانب آخر، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج ، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وأمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطاري سوهاج، بالقرب من مركز طهطا ظهر اليوم، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات، وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.