شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي والمواساة باسم البرلمان العربي، وبالأًصالة عن نفسه، لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم بتصادم قطارين بمحافظة سوهاج، والذي أسفر حتى الآن عن وقوع ضحايا ومصابين.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن صدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يُسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.