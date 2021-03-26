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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا قطار سوهاج

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج ، ما أدى إلى وفاة 32 مواطنا وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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