شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى ضحايا قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج ، ما أدى إلى وفاة 32 مواطنا وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954