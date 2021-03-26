شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : 74 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث قطاري سوهاج إلى المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف «مجاهد» أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا). وأكد توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم مخزون استراتيجي تم الدفع بها كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.

وتابع «مجاهد» أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرقا طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

في تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي البالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج.. وتكليف رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال لموقع الحادث.

وأصدر السيسي بيانا نعى فيه الضحايا، قائلاً «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج».

وأضاف: «إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة».

وتابع «على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة».

وتوجه السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم : «أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله».

واختتم البيان: «وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام أحد ركاب القطار المميز بالعبث في فرملة «الطوارئ» وشدها، مما نتج عنه توقف القطار فجأة واصطدام القطار المكيف به من الخلف.

من جانبها أعلنت السكة الحديد في بيان لها أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، إن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق. كما أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وأمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطاري سوهاج، بالقرب من مركز طهطا ظهر اليوم، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

كما وجه « المنشاوي » بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.