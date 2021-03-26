شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: «المحتكر للسلعة ملعون والقنوات الإرهابية تأكل حرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، إن الحلال بين والحرام بين ايها المسلمون، وأن قضية الحلال والحرام بينة، فالمال الحرام «سم قاتل» والمال الحرام قاتل لصاحبه في الآخرة.

وأضاف من أكل الحرام يدخل فيه أخذ شىء بدون حق، لافتا إلى أن أخذ المال العام حرام ونحن في دولة قوية ولن يفلت أحد لو أخذ المال العام بدون حق، وكذلك اكل المال الخاص للأفراد لديهم القانون للحصول على الحق، ولا تكسبوا اموالكم بالاحتكار فالمحتكر للسلع ملعون في الاسلام واوضح من دخل في اسعار الناس فالينتظرمقعده في النار وهناك من ياكل الحرام بخيانة الاوطان مثل الابواق الماجوره الذين يكتبون ضد اوطانهم ويبيعون اخبار خائنة لاوطانهم وهو ما يتم في القنوات الإرهابية