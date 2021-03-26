شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد بتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالات هاتفية مع محافظي أسيوط وقنا والوادي الجديد، لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري سوهاج.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الجمعة، عقب وصوله إلى محافظة سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، أن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتاً أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم توفير ٢٠ سيارة إسعاف من محافطة أسيوط، وعدد من سيارات الإسعاف من قنا والوادي الجديد، للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفاً أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.

وطالب شعراوي خلال اتصال هاتفي مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث، والدفع بفريق الحماية المدنية واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.

وعبر وزير التنمية المحلية عن بالغ الحزن والأسي لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكلف الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.