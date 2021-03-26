شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه محافظى أسيوط وقنا والوادى الجديد بتقديم الدعم فى حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع محافظى أسيوط وقنا والوادى الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم فى حادث قطارى طهطا.

وقال شعراوى فى تصريحات عقب وصوله إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، إن محافظات أسيوط وقنا والوادى الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة فى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج لافتاً الى أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل امكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف شعراوى، أنه تم توفير 20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط وعدد من سيارات الاسعاف من قنا والوادى الجديد للمساعدة فى نقل المصابين الى المستشفيات، مضيفاً أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أى تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات .

كما طالب شعراوى، خلال اتصال هاتفى مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية واستمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.

وعبر وزير التنمية المحلية عن بالغ الحزن والأسى لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.