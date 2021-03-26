شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء لتليفزيون الخليج 365: إعانات عاجلة لأسر الضحايا بحادث سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 تغطية خاصة لمتابعة تطورات حادث قطارى سوهاج الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر.

واستضافت التغطية المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، الذى أكد أن النيابة العامة ستكشف المتسبب فى الحادث وكيفية وقوعه، مشيرا إلى أن الحديث الآن عن تقديم الرعاية العاجلة للمصابين.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وعبر المتحدث باسم مجلس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، مشيرا إلى أن عدد الوفيات وصل حتى الآن 32 حالة وفاة، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم صرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين ، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات سيتم تحديدها بعد وصول رئيس الوزراء لموقع الحادث، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلف بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.