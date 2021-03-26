شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كل من تسبب فى حادث قطارى سوهاج سينال الجزاء الرادع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى حادث قطارى سوهاج، ويوجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع الرئيس السيسى: "إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".