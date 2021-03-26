"لكشف ثمة إهمال".. النيابة الإدارية تحقق في واقعة تصادم "قطاري سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطارين بالقرب من مركز طهطا بمحافظة سوهاج ظهر اليوم وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وجه "المنشاوي"، وفق بيان النيابة الإدراية، بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

وقع الحادث لقطارين رقم 157، و2011، ناحية قرية الصوامع غرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمسؤولين على الفور إلى محل الحادث للوقوف على الأسباب، فيما وقعت 32 حالة وفاة وإصابة ٩١ أخرين.