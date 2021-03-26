النائب العام يتوجه لموقع حادث القطارين بسوهاج لمعاينته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي توجه إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج لمعاينة الحادث.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في حادث اصطدام قطارين في سوهاج.

وأكدت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، أن فريق من النيابة انتقل لمباشرة إجراءات التحقيق.

وقع حادث صباح اليوم لقطارين رقم 157، و2011، ناحية قرية الصوامع غرب بمركز طهطا في محافظة سوهاج، ما أسفر عن إصابة 50 شخصًا يتم نقلهم إلى 4 مستشفيات حتى الآن، وفق تصريحات للدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.