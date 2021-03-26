كشف حقيقة فيديو صراخ طفل من داخل شقة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن صراخ لأحد الأطفال من داخل شقق بمحافظة أسوان وقيام أحد الأشخاص بسؤال قاطن الشقة لتكرار صراخ الطفل؛ وقرر قاطن الشقة بأنه خال الطفل ويقوم بتأديبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد قاطني الشقة وتبين أنهم كل من أحد الأشخاص ومقيم برفقته شقيقته ونجلها طفل 7 سنوات.

وباستدعائهم ومناقشتهم أفادا بأن الطفل معتاد الهرب من المنزل، وأن خاله يقوم بتأديبه لمنعه من تكرار ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.