أخبار مصر

كشف حقيقة فيديو صراخ طفل من داخل شقة في أسوان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن صراخ لأحد الأطفال من داخل شقق بمحافظة أسوان وقيام أحد الأشخاص بسؤال قاطن الشقة لتكرار صراخ الطفل؛ وقرر قاطن الشقة بأنه خال الطفل ويقوم بتأديبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد قاطني الشقة وتبين أنهم كل من أحد الأشخاص ومقيم برفقته شقيقته ونجلها طفل 7 سنوات.

وباستدعائهم ومناقشتهم أفادا بأن الطفل معتاد الهرب من المنزل، وأن خاله يقوم بتأديبه لمنعه من تكرار ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا