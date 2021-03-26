بالصور.. أجهزة الأمن تواصل جهودها لإنقاذ العالقين بحادث قطارين في سوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تواصل أجهزة الأمن، جهودها لإنقاذ المواطنين العالقين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بمشاركة الضباط والقيادات والأفراد لتقديم كافة أوجه الدعم .

وكلف وزير الداخلية، بانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين والمصابين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنقاذ المواطنين في الحادث.

وانتقلت قيادات وزارة الداخلية فور وقوع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات.

أفاد مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية شكلت فريقا أمنيا رفيع المستوى لبيان أسباب حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج .

وأوضح المصدر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتشكيل فريق يضم إدارة البحث الجنائي بسوهاج وقيادات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومفتشي قطاع الأمن العام لبيان أسباب الحادث وبيان إذا كان هناك شبه جنائية.

وكانت قرية الصوامع بـ محافظة سوهاج شهدت، اليوم الجمعة، حادث تصادم قطاري ركاب؛ ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وخرج الركاب من القطارين لإنقاذ المصابين ومحاولة إخراج العالقين أسفل القطارين، وسط حالة من الارتباك في ظل تأخر وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أكد مصدر في مديرية الصحة بمحافظة سوهاج ارتفاع عدد وفيات حادث التصادم الذي وقع ظهر اليوم الجمعة في محافظة سوهاج بين قطارين، وخلف ضحايا ومصابين.

وقال المصدر إن 4 مصابين لفظوا أنفاسهم ليرتفع عدد الوفيات إلى 36 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين المسجلين في الحادث حتى الآن إلى 77 حالة.

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا حول حادث التصادم الذي وقع في مركز طهطا بسوهاج وخلف ضحايا ومصابين.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.