لمدة 10 أيام.. غلق جزئي بمحور روض الفرج لصيانة الفواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة كاميرات مراقبة أعلى محور روض الفرج وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال التي تُجرى بمحور روض الفرج، حرصا على سلامة المواطينين بعد أن أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق.

سيتم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين على بعد ما يقرب من ١٠٠ متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب، حيث سيتم غلق ٣ حارات مرورية وترك ٣ حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم غد السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق ٥/٤/٢٠٢١ من الساعة ٦ صباحًا حتى الساعة ٦ مساء دون تعطيل الحركة المرورية.