شعراوي يوجه ٣ محافظين بالتنسيق مع سوهاج لتقديم الدعم في حادث القطارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد لرفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا.

وقال اللواء محمود شعراوي في تصريحات عقب وصوله إلي محافظة سوهاج لمتابعة الحادث، إن محافظات أسيوط وقنا والوادي الجديد قامت بدعم محافظة سوهاج بعدد من سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لكافة المحافظات المجاورة بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير 20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط وعدد من سيارات الإسعاف من قنا والوادي الجديد للمساعدة في نقل المصابين إلى المستشفيات، مضيفاً أنه وجه محافظة سوهاج بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين من موقع حادث تصادم القطارين لمنع حدوث أي تكدسات وسهولة نقل المصابين للمستشفيات.

وطالب اللواء محمود شعراوي، خلال اتصال هاتفي مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بسرعة التنسيق مع المحافظات المجاورة لرفع آثار الحادث والدفع بفريق الحماية المدنية و استمرار حالة الاستعداد والاستنفار بجميع وحدات التدخل السريع التابعة لسوهاج والمحافظات المجاورة للتعامل مع الحادث.

وعبر وزير التنمية المحلية عن بالغ الحزن والأسى لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه "شعراوي" غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع غرفة عمليات محافظة سوهاج والغرفة المركزية بمجلس الوزراء.