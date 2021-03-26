الصحة تعلن ارتفاعًا جديدًا في حصيلة ضحايا كارثة قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 114 آخرين.

وقال مجاهد لمصراوي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وصلا قبل قليل إلى محافظة سوهاج؛ لمتابعة تداعيات الحادث وحالة المصابين.

وأضاف "مجاهد" أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وتابع "مجاهد" أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.