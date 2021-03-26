شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تعزي مصر في حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في إزهاق عددا من الأرواح.

وأضاف «حسين»، نبعث بأحر التعازي القلبية إلى مصر حكومة وشعبا، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قدأعلنت عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث.

من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقالت النيابة العامة في بيان، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام أحد ركاب القطار المميز بالعبث في فراملة «الطوارىء» وشدها مما نتج عنه توقف القطار فجأة واصطدام القطار المكيف به من الخلف.

من جانبها أعلنت السكة الحديد في بيان لها أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ ما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.