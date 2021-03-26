شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع الموقف في موقع حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع ظهر اليوم بطهطا مع وزيري النقل والصحة والسكان وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسؤولين المعنيين فورًا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولًا بأول مع المسؤولين والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.