شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في اجتماع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر في اجتماعاً افتراضياً، يومي ٢٤ و٢٥ مارس ٢٠٢١ في حضور الدول أعضاء المنتدى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، حيث استعرض الاجتماع الأنشطة التي اضطلعت بها مجموعات العمل المنبثقة عن المنتدى، والأنماط الناشئة من التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأفريقية، والرؤية الاستراتيجية للمنتدى خلال العقد القادم.

هذا، واستعرض المستشار محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع، الفعاليات التي عقدتها مجموعة العمل خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ورشة عمل حول سُبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف في شرق أفريقيا، وكذلك ورشة عمل مشتركة مع مجموعة عمل بناء القدرات في منطقة غرب أفريقيا حول إدارة أمن الحدود، كما تطرق إلى خطة العمل المستقبلية للمجموعة، منوهاً بحرص الرئاسة المشتركة على متابعة ورصد آثار جائحة كورونا على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا، ودعم قدرات الدول الأفريقية فيما يتعلق بالتصدى للإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف.

كما أشار المستشار فؤاد في بيانه إلى التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف التي تقوم على إتباع مقاربة شاملة تعمل في مسارات أمنية وتنموية وأيديولوجية متوازية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول أعضاء المنتدى خاصة الأفريقية منها، وأضاف أن التطورات الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع التركيز على مكافحة الخطاب المتطرف عبر الإنترنت، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية وعناصرها التقنيات التكنولوجية الجديدة ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها الهدامة وتجنيد المزيد من التابعين، خاصة من الشباب.

