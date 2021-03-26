شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: اغلقنا 3 مساجد لعدم الالتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد جمعه وزير الأوقاف خلال لقائه بأئمة بني سويف إن اليومين الماضيين أغلقنا 3 مساجد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه خلال الأيام المقبلة اعتمدنا على خطة تم توزيعها على مديريات الأوقاف بضروة تعقيم المساجد قبل شهر رمضان وقيام كل مدير مديرية بالمرور على المساجد فى رمضان لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة عدم التزام المصلين بالتباعد الاجتماعي والكمامة والمصلية الخاصة بكل مصلى يتم غلق المسجد فورا.