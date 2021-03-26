شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض الحرف اليدوية للقرى المنتجة بالفيوم بنادي الزهور بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض الحرف اليدويه للقرى المنتجة بمحافظة الفيوم، بنادي الزهور بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والذي بدأ أمس الخميس وينتهي غداً السبت.

وعلى هامش الزيارة، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الفيوم بتفقد عدد من المنشأت الرياضية، والملاعب، بالنادي، وقاموا بتبادل الصور التذكارية مع الفرق الرياضية، وعقب ذلك أدى الوزير والمحافظ صلاة الجمعة بالنادي