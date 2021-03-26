شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الرئيس السيسي على حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادث تصام قطاري مركز طهطا بمحافظة سوهاج الذي وقع ظهر اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينّاه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج».

وأضاف: «إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة».

تابع: «على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم»، مضيفًا: «وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله».

ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة «وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا».