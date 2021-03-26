شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إطفاء أنوار جامعة الزقازيق تضامنا مع ساعة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، عن مشاركتها تضامناً مع وزارة البيئة في الحدث السنوي العالمي «ساعة الأرض»، وذلك غدا السبت، بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية الإستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم إطفاء الأنوار بالجامعة لمدة ساعة واحدة، إعتباراً من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتي التاسعة والنصف مساءً. بهدف توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب، ودفع التغيير نحو التعافي الأخضر للكون.

وأكدت حرص الجامعة على المشاركة في الحملة العالمية لساعة الأرض، وذلك من خلال تنظيم ندوات تثقيفية ومحاضرات توعوية لطلاب الجامعة حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم وتعزيز الإنتماء للبيئه وإنشاء جيل جديد من أصدقاء البيئة.